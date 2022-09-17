Автомобиль разбился всмятку после жесткой аварии недалеко от Ольшаников – фото

В ночь на 16 сентября в Выборгском районе Ленобласти произошла жестокая авария, в результате которой автомобиль разбился всмятку.

ДТП произошло недалеко от деревни Ольшаники. Очевидцы сообщают, что в момент аварии в авто находился только водитель, он остался жив.

Фото: vk.com/spb_today Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

«В машине был только водитель, живой, ходил, разговаривал. В рубашке родился, это ничего не сказать», — заявили очевидцы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.