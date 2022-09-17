Женщину и мужчину задержали за совращение детей в Ленобласти

По информации ivbg.ru, в Кингисеппском районе задержали мужчину по подозрению в совращении детей. В ходе расследования уголовного дела также задержали его сообщницу.

Следствие полагает, что жертвами предполагаемых преступников стали как минимум двое несовершеннолетних 2010 и 2011 годов рождения. Насилие над ними было совершено в лесу около СНТ «Красногорские покосы» в Ломоносовском районе.

По версии следствия, задержанная организовывала встречи знакомого с потерпевшими, за что получала деньги и лично принимала участие в насильственных действиях. По факту насильственных действий сексуального характера заведено уголовное дело.