Цены на стройматериалы в Ленобласти упали на 40%

В августе цены на строительные материалы в Ленинградской области упали на 40%.

Согласно данным Росстата, средняя цена на обрезную доску в. 47 регионе составляет 20 тысяч за кубометр. Еще в марте стоимость была 28 тысяч рублей. Летом она держалась в одном диапазоне.

Сейчас цены на рынке установились окончательно. По прогнозам экспертов, они не будут меняться до Нового года.