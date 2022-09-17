Цены на стройматериалы в Ленобласти упали на 40%

В августе цены на строительные материалы в Ленинградской области упали на 40%.
Согласно данным Росстата, средняя цена на обрезную доску в. 47 регионе составляет 20 тысяч за кубометр. Еще в марте стоимость была 28 тысяч рублей. Летом она держалась в одном диапазоне.
Сейчас цены на рынке установились окончательно. По прогнозам экспертов, они не будут меняться до Нового года.
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15.09.2022 107