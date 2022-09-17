На Ленобласть надвигается балканский циклон «Рейли»

В предстоящее воскресенье, 18 сентября, погоду начнет портить активный балканский циклон «Рейли», об этом с своем tg-канале сообщил ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Циклон вызовет обильные дожди и штормовой ветер в Европейской части России. Первыми он накроет Курскую и Брянскую области. Затем на его пути окажутся Воронежская, Орловская, Тульская и Рязанская области.

До Ленобласти «Рейли» дойдет к понедельнику, 19 сентября. Днем начнутся дожди. В среду циклон направится дальше на северо-восток.

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Расчеты показывают, что за двое суток на территории западных областей Европейской части страны может выпасть до 35–45 мм осадков, что составляет примерно 2/3 от месячной нормы сентября. Порывы ветра при этом будут достигать 17-22 метров в секунду.