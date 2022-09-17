Bloomberg: Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить «зимнего хаоса»

Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить «зимнего хаоса» и бесконтрольных перебоев. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сетевой оператор Франции практически остался без возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу.

«Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы», — пишет издание.

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По данным Bloomberg, возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей. Так, на текущей неделе французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что зимой ей придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще предупреждают о возможных перебоях.