В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 912 человек

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 сентября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 912 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 802 человека. 12 жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.

Вам будет интересно
Жители Петербурга жалуются на странный вирус, похожий на ОРВИ и ковид одновременно
Петербуржцы фиксируют у себя помимо прочих странные симптомы. Несмотря на заверения профильных ведомств, что ситуация с заболеваемостью ковидом и ОРВИ в...
16.09.2022 330
Автор