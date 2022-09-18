В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 912 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 сентября.
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 912 человек.
За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 802 человека. 12 жителей региона госпитализированы.
Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.
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