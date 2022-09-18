Экономист рассказал о повышении зарплат сотрудников ряда ведомств с 1 октября

С 1 октября повышение окладов ожидает миллионы бюджетников. Зарплаты повысят тем, кто не попал под действие майских указов президента.

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что деньги на повышение зарплат выделят не из федерального, а из региональных бюджетов. Конкретные размеры будут зависеть от региона.

Как пишет «Прайм», повышения окладов могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора. Также повышение коснется сотрудников центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и других категорий.

Работникам остальных профессий зарплаты повысят с 1 января 2023 года.

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В среднем по стране индексация составит пределах 4-6%, но в зависимости от региона сумма может быть больше. При этом размер повышения вряд ли достигнет величины текущей инфляции, которая сейчас больше 14%.

Повышение коснется также обслуживающего персонала: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Прибавка в 1-2 тысячи рублей станет для них существенной.