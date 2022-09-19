Российские магазины пополнили запасы PlayStation на фоне отсутствия поставок от Sony

В период отсутствия поставок от «Sony», был произведен параллельный импорт.

Стало известно, что впервые после разрыва договорных отношений был замечен рост поставок приставок «PlayStation 5» на склады. Эксперты связывают происходящее с тем, что была налажена схема перевозки товаров через параллельный импорт и сократился спрос на консоль у пользователей. О пополнении запасов рассказал и глава дивизиона закупок офисной техники «Ситилинк» Иван Поликарпов.

В конце прошлого месяца была произведена большая поставка приставок без разрешения правообладателя. Как пишет РБК, в настоящее время еще нет ажиотажного спроса на «плойки». «Ситилинк» тоже подтверждает, что на данный момент «PlayStation 5» предлагается для приобретения в полной версии.