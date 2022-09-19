Пивоваренная компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola

Документы с Росаккредитацией уже подписаны.
Совсем скоро любителям сладких газированных напитков предложат конкурента Coca-Cola, пишет газета «Коммерсант».
По словам представителя российской структуры Heineken, это будут напитки с совершенно новыми вкусами, которые заменят знаменитую Coca-Cola. Собеседник газеты уточнил, что выйдут такие напитки, как «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».
Он также пояснил, что документы от Росаккредитации на выпуск нового напитка уже подписаны.
Вам будет интересно
Производители газированных напитков Coca-Cola и PepsiCo уберут названия своих брендов с фирменных холодильников. По данным ритейлеров, изменения затронут порядка половины от...
14.09.2022 96