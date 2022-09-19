Россиянам напомнили о размере материнского капитала за первого и второго ребенка

Семьям рассказали, на что можно тратить материнский капитал и какой его размер сейчас.
Портал «Объясняем.рф» напоминает в своем Телеграм, что выплата на первого ребенка сейчас составляет 524 527,90 рублей, а на второго — 168 612,20 рубля. При этом если родители не получили выплату за первенца, то им положено 693 144,10 рублей.
Единовременная выплата от государства начисляется автоматически. Кроме того, воспользоваться материнским капиталом можно в любое время.
Деньги можно потратить на:
• улучшение жилищных условий;
• образование детей;
• ежемесячную выплату на второго ребёнка;
• оплату реабилитационных услуг для детей с инвалидностью;
• накопительную пенсию матери.
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