Россиянам напомнили о размере материнского капитала за первого и второго ребенка

Семьям рассказали, на что можно тратить материнский капитал и какой его размер сейчас.

Портал «Объясняем.рф» напоминает в своем Телеграм, что выплата на первого ребенка сейчас составляет 524 527,90 рублей, а на второго — 168 612,20 рубля. При этом если родители не получили выплату за первенца, то им положено 693 144,10 рублей.

Единовременная выплата от государства начисляется автоматически. Кроме того, воспользоваться материнским капиталом можно в любое время.

Деньги можно потратить на:

• улучшение жилищных условий;

• образование детей;

• ежемесячную выплату на второго ребёнка;

• оплату реабилитационных услуг для детей с инвалидностью;

• накопительную пенсию матери.