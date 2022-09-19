Петербургской пенсионерке приходиться снимать жилье из-за сына

Петербуржец не пускает мать-инвалида в ее же квартиру.

По информации телеграм-канала издания Невские Новости, 88-летняя женщина не может попасть в свою же квартиру.

Дело в том, что сын женщины сменил дверные замки, и бабушке приходиться тратить львиную часть пенсии на съем жилья.

Сколько бы мама-инвалид не просила сына пустить в квартиру, он не реагирует на эти просьбы.

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В тоже время на ситуацию обратили внимание в прокуратуре. В суд уже отправили исковое заявление с требованием дать женщине ключи от жилья, владелицей которого она является.