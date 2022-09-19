В Ленинградском суде состоялось первое заседание о признании геноцида советского народа в годы ВОВ

Суду были представлены многочисленные факты, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в годы Великой Отечественной Войны

«В то время, как в странах Европы, стремятся переписать историю второй мировой, вычеркнуть из нее память о подвиге советских воинов, сносят памятники и, параллельно, занимаются героизацией нацизма, мы противопоставляем этой вакханалии открытый судебный процесс. Наш долг рассказать об этих преступлениях и дать им четкую, однозначную правовую оценку», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе открытого судебного заседания исследуют многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в период 1941-1945 годов. Особый интерес исследователей вызывают трофейные документы, в которых отражаются реалии нацисткой оккупационной политики.

Архивные документы и свидетельства преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории Ленинградской области были рассекречены в рамках федерального проекта «Без срока давности».

«Эти суды нужны не только для истории, а для лучшего понимания того, что происходит сегодня. Мы видим, как нацизм вновь поднимает голову на Украине. Но нынешние неонацисты должны знать, что у их преступлений нет срока давности. И они не останутся безнаказанными», — отметила депутат Государственной Думы России Ольга Занко. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин

Как уже ранее писал ivbg.ru, установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России. Следующее заседание суда по иску Ленинградской области состоится 21 сентября.