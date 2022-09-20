«Прайм»: прибавка после 80 лет положена лишь тем, кто получает страховую пенсию

Эксперт Парфенов пояснил, что прибавка после 80 лет положена только тем, кто получает страховую пенсию.

Прибавка к пенсии тем, кто достиг 80-летнего возраста, выплачивается по умолчанию — для этого нет необходимости подавать никаких заявлений. При этом, получать ее не все имеют право. Она положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

Специалист пояснил, что речь идет именно о выплате, которая назначается после достижения человеком пенсионного возраста. И призвана она компенсировать заработную плату, которую гражданин получал, будучи работающим. Эксперт пояснил, что фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она будет назначаться без подачи всяких заявлений.