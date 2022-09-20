Washington Post: европейцы в преддверии холодов впадают в отчаяние и воруют дефицитные дрова

По словам автора, в ряде европейских стран уже наблюдается дефицит дров, как их называют там — «топлива последней надежды».

Жители Европы со страхом ожидают приближающейся зимы. В ряде регионов уже наблюдается нехватка дров, а кое-где уде отмечаются случаи их воровства. Об этом сообщает издание Washington Post.

Например, в Британии нуждающиеся граждане избавляются от своих питомцев, а в учебные заведения предупреждают, что в связи с огромными счетами за электроэнергию больше не будут приобретать новые учебники. Польские власти планируют раздавать жителям защитные маски, поскольку этой зимой им, вероятнее всего, придется жечь мусор для того, чтобы согреться.

По слова автора, в ряде европейских стран уже наблюдается дефицит дров, как их называют там- «топлива последней надежды». В связи с этим наблюдаются случаи его воровства. Бревна тащат прямо с грузовиков, а в интернете сети распространились сайты, на которых мошенники торгуют несуществующим хворостом.