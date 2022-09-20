Задержан водитель фуры, протаранивший машину ДПС под Гатчиной

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Гатчинском районе, в которой погиб инспектор ДПС. Водитель фуры задержан.

Напомним, авария произошла 19 сентября на трассе Р-23 «Псков». Водитель фуры выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем ДПС районного ОГИБДД.

В результате ДТП инспектор ДПС, находившийся за рулем, скончался в больнице от полученных травм. Его коллега в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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В отношении 56-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Он признал свою вину. Следствие будет настаивать на его аресте, сообщили в пресс-службе СК Ленобласти.