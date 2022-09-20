Петербурженка перевела мошенникам одну из рекордных сумм. Теперь им можно уходить на покой

По информации ivbg.ru, 73-летняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой телефонных мошенников. Внушительную сумму она перевела, думая, что спасает накопления.

По словам пострадавшей, с 8 по 16 сентября ей на мобильный телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники сообщили женщине, что кто-то якобы пытается украсть деньги с ее счета.

Чтобы спасти накопления, их нужно было перевести на «безопасный счет». Пенсионерка поверила мошенникам и потеряла почти 10 млн рублей.