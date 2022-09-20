Максим Соколов предложил расширить действие маткапитала для покупки авто.

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов выступил с рядом предложений и заявлений. Их 20 сентября приводит ТАСС в своем Телеграм.

«Автоваз» предлагает разрешить использовать маткапитал для покупки первого автомобиля;

«Автоваз» предлагает законодательно закрепить использование таксопарками высоколокализованных в РФ автомобилей;

«Автоваз» планирует возобновить выпуск автомобилей с ABS в следующем году;

«Автоваз» планирует выпускать более 800 тыс. автомобилей в год в среднесрочной перспективе;

«Автоваз» выйдет на безубыточность при производстве 300-400 тысяч авто в год.