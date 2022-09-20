Российских разработчиков заставят переделать свой софт под отечественное ПО

Минцифры собирается внести некоторые изменения в список требований включения программных сервисов в реестр российского ПО.

Отечественный создателей теперь могут заставить адаптировать свои творения под российские ОС на основе Linux.

— В настоящее время большая часть ПО в реестре способна работать лишь под зарубежными ОС, новая версия постановления правительства о запрете допуска иностранного ПО для госзакупок предполагает пометку в реестре об обязательной совместимости программного продукта с ОС России, — уточнил глава совета директоров «Базальт СПО».

С его слов, данное требование необходимо вводить постепенно для различных классов ПО. При невыполнении перечисленных требований разработчик операционки будет убран из реестра отечественного софта, пишет «Коммерсант».