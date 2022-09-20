Российских разработчиков заставят переделать свой софт под отечественное ПО

Минцифры собирается внести некоторые изменения в список требований включения программных сервисов в реестр российского ПО.
Отечественный создателей теперь могут заставить адаптировать свои творения под российские ОС на основе Linux.
— В настоящее время большая часть ПО в реестре способна работать лишь под зарубежными ОС, новая версия постановления правительства о запрете допуска иностранного ПО для госзакупок предполагает пометку в реестре об обязательной совместимости программного продукта с ОС России, — уточнил глава совета директоров «Базальт СПО».
С его слов, данное требование необходимо вводить постепенно для различных классов ПО. При невыполнении перечисленных требований разработчик операционки будет убран из реестра отечественного софта, пишет «Коммерсант».
Вам будет интересно
Отмечается, что на рынке стало очень недорогих кандидатов среднего и начального уровня. Согласно данным сервиса «Хабр Карьера», которые имеются в распоряжении...
15.09.2022 103