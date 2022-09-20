Видео: многодетную медвежью семью из Нижне-Свирского покинул один из малышей

Два года многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника была неразлучна. Однако недавно один из медвежат ушел в самостоятельную жизнь.
Долгое время большая косолапая семья обходила стороной фотоловушки заповедника, и только в сентябре «мама-медведица и ее малыши наконец-то промелькнули перед камерой.
«Только медвежат с ней теперь не четверо, а всего трое. Сотрудники научного отдела считают, что один «ребёнок» уже покинул семью и начал самостоятельную жизнь», — говорится в сообщении.
Видео: vk.com/n_svirsky
В ближайшее время в самостоятельную жизнь отправятся и другие малыши.
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