Одна из разработчиков новых поправок УК о военной службе заверила, что они не означают проведение мобилизации

Принятые Госдумой 20 сентября поправки в УК РФ о «мобилизации» и «военном времени» не связаны со скорой мобилизацией в стране.
Об этом во вторник, 20 сентября, заверила сенатор Ольга Ковитиди, одна из разработчиков поправок.
Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона – мобилизация в стране не объявлена <…> Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут, – цитирует политика Интерфакс.
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