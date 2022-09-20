Одна из разработчиков новых поправок УК о военной службе заверила, что они не означают проведение мобилизации

Принятые Госдумой 20 сентября поправки в УК РФ о «мобилизации» и «военном времени» не связаны со скорой мобилизацией в стране.

Об этом во вторник, 20 сентября, заверила сенатор Ольга Ковитиди, одна из разработчиков поправок.

Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона – мобилизация в стране не объявлена <…> Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут, – цитирует политика Интерфакс.