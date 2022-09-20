Восьмиклассника задержали за угон иномарки в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, по подозрению в угоне автомобиля возле дома № 2 на улице Бумажников в городе Коммунар Гатчинского района задержан 14-летний подросток.

Ранее в полицию обратился 44-летний местный житель с заявлением о том, что в период с 17 по 18 сентября неизвестный угнал Daewoo Nexia, припаркованный возле дома № 5 на улице Бумажников.

Полиция остановила иномарку, за рулем которой находился 14-летний школьник. После разговора с полицией подозреваемого передали родителям. Заведено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.