Восьмиклассника задержали за угон иномарки в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, по подозрению в угоне автомобиля возле дома № 2 на улице Бумажников в городе Коммунар Гатчинского района задержан 14-летний подросток.
Ранее в полицию обратился 44-летний местный житель с заявлением о том, что в период с 17 по 18 сентября неизвестный угнал Daewoo Nexia, припаркованный возле дома № 5 на улице Бумажников.
Полиция остановила иномарку, за рулем которой находился 14-летний школьник. После разговора с полицией подозреваемого передали родителям. Заведено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.
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20.09.2022 51