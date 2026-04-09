Названы размеры компенсаций за поврежденные при теракте окна и балконы в Ленобласти

В Ленинградской области уточнили размер единовременной материальной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате терактов, произошедших на территории региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте областного правительства.

Так, при повреждении конструктивных элементов жилого помещения, если оно осталось пригодным для проживания, размер компенсации составит 20% от кадастровой стоимости помещения. Если пострадала дверь, выдадут 10 тысяч рублей за каждую, если окно, то 20 тысяч рублей за единицу.

При повреждении только внутренней отделки помещения (стен, полов, потолков) размер выплаты составит 50 тыс. рублей. За пострадавший балкон перечислят 100 тысяч рублей, если при этом еще выбито стекло – по 10 тысяч рублей за одно.

Для получения компенсации нужно будет получить заключение специальной комиссии. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2026 года.

Вам будет интересно
Электрички перестанут прибывать на Московский вокзал с июля
С июля 2026 года пригородные поезда, следующие на Московский вокзал Петербурга, будут временно перенаправлены на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое,...
09.04.2026
677

В 2025 году из России выдворили 72 тыс. мигрантов

В России планируют значительно расширить список оснований для выдворения мигрантов из страны. Всего за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его заявлению, количество административных нарушений, влекущих выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43 статей КоАП. В список оснований для выдворения добавят такие проступки, как нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, создание помех работе инфраструктуры, распространение оскорбительной информации в интернете, а также дискредитация Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Кроме того, за некоторые правонарушения помимо выдворения могут назначить штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — добавил Володин.

Вам будет интересно
В ГД рассмотрят закон о выдворении мигрантов за экстремизм
В парламент поступил законопроект об обязательном выдворении иностранцев, совершивших преступления экстремистской направленности. В России предлагают...
30.03.2026
297

Теги

мигранты Володин Россия

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

