В Ленинградской области уточнили размер единовременной материальной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате терактов, произошедших на территории региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте областного правительства.

Так, при повреждении конструктивных элементов жилого помещения, если оно осталось пригодным для проживания, размер компенсации составит 20% от кадастровой стоимости помещения. Если пострадала дверь, выдадут 10 тысяч рублей за каждую, если окно, то 20 тысяч рублей за единицу.

При повреждении только внутренней отделки помещения (стен, полов, потолков) размер выплаты составит 50 тыс. рублей. За пострадавший балкон перечислят 100 тысяч рублей, если при этом еще выбито стекло – по 10 тысяч рублей за одно.

Для получения компенсации нужно будет получить заключение специальной комиссии. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2026 года.