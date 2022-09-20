Трое мигрантов признались в серии налетов на салоны связи в Петербурге

По информации ivbg.ru, трое мигрантов-нелегалов, задержанных еще в мае 2022 года, признались в серии налетов на салоны связи в Санкт-Петербурге ради перепродажи новых IPhone. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 600 тысяч рублей.

По словам подозреваемых, они действовали по одной и той же схеме: один отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал IPhone со стенда и убегал. В некоторые торговые павильоны они приходили неоднократно.

Например, салон связи на улице Ефимова грабили дважды, а салон на улице Бабушкина — трижды. Похищенные телефоны иностранцы сдавали в ломбард или продавали на улице прохожим.

Заведено уголовное дело по статьям 158 УК РФ (кража) и 161 УК РФ (грабеж).