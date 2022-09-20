Пожилая жительница Петербурга смогла добиться выплаты за упавшую на нее глыбу льда

По информации ivbg.ru, пожилая жительница дома № 24/1 на Садовой улице в Санкт-Петербурге смогла добиться выплаты за упавшую на нее в феврале 2022 года глыбу льда.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга уточнили, что сумма компенсации морального вреда составляет 50 тысяч рублей.

Управляющей организацией своевременность очищения кровли от наледи и снега не была обеспечена. Прокурор Центрального района в защиту прав пенсионерки направил в суд исковое заявление о взыскании с ТСЖ «Крылова-1» компенсации морального вреда.