В России объявлена частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и о те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее, депутаты Госдумы одобрили поправку о введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время.