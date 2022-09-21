Телефон в баллончике со спреем от насморка пытались передать в СИЗО Петербурга

Неожиданную находку удалось обнаружить в почтовом отправлении в следственном изоляторе №1 в Петербурге.

Одному из заключенных в баллончике от спрея от насморка пытались передать запрещенные предметы. Там сотрудники обнаружили мобильный телефон, две сим-карты и провод питания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту проводится проверка.