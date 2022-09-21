Телефон в баллончике со спреем от насморка пытались передать в СИЗО Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Неожиданную находку удалось обнаружить в почтовом отправлении в следственном изоляторе №1 в Петербурге.

Одному из заключенных в баллончике от спрея от насморка пытались передать запрещенные предметы. Там сотрудники обнаружили мобильный телефон, две сим-карты и провод питания, сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

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Фото: пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данному факту проводится проверка.

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