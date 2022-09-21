Загадочный череп с номером нашли в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 сентября около 13:00 в службу «112» сообщили о том, что возле дома № 40 на Наличной улице в Санкт-Петербурге найдены останки человека.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на газоне примерно в трех метрах от подъезда череп, внешне схожий с человеческим, без верхней части.
Внутри черепной коробки был нанесен номер. Череп направлен на генетическое исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.09.2022 198