Главред газеты «Енакиевский Рабочий» о референдуме: «мы ждали этого долгих восемь лет»

20 сентября председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о том, что референдум о вхождении ДНР в состав РФ пройдет в те же сроки. Референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России также пройдут с 23 по 27 сентября.

Журналисты новостного портала presssvir.ru пообщались с коллегой из города Енакиево (ДНР) – главным редактором газеты «Енакиевский рабочий» Александром Цыбой. Пишет он под псевдонимом Саша Русский, а о себе говорит так: «Я украинец по рождению, но русский по мироощущению и состоянию души. Патриот России, влюблён в её историю, литературу и эпоху СССР. Словосочетание «российский либерал» воспринимаю как ругательство». Мы спросили у Александра — как он и жители подшефного города Ленинградской области отнеслись к новости о проведении референдума о вхождении ДНР в состав России.

«Сообщение о дате проведения референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России стало и неожиданным, и долгожданным. Еще буквально вчера мы все сжимали кулаки от ярости и украдкой смахивали слезы от горя, когда украинские террористы, вооруженные до зубов передовыми образцами натовского оружия, убили мирных жителей на площади Бакинских комиссаров в Донецке. Казалось, этим бесчеловечным преступлениям не будет конца.

Но наступило 20 сентября 2022 года. Обычный день, полный маленьких радостей, забот и тревог. В рамках чрезвычайного заседания осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», а также постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики «О назначении референдума Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации». Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении ДНР в состав России. Когда я читал его простые и сердечные слова, я едва сдерживал слезы: «Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной». Это слова, которые мы – жители Донбасса, говорили, кричали, шептали восемь лет.

Сказать, что миллионы граждан ДНР согласны с ними, значит, ничего не сказать. Восемь долгих и кровавых лет мы шли к этому дню. И вот, наконец, дошли. На наших глазах восстанавливается историческая справедливость!

Решение о проведении референдума жители Енакиево восприняли однозначно, с воодушевлением и тем неподдельным счастьем, когда домой возвращается, казалось, давно ушедший, родной человек. И что особенно вдохновляет и согревает, это уверенность, что нас ждут дома, нам рады. И мы всегда будем вместе. Спасибо, братья! Спасибо, Россия!».