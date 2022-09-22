МВД России опровергло сообщения о проверках автомобилей и отправке водителей в военкоматы

МВД России опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулём и направлять их «представителям военных комиссариатов».
«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными», — говорится в Telegram-канале министерства. Министр иностранных дел Пекка Хаависто
В МВД призывают граждан быть бдительными, а также пользоваться информацией только из официальных источников.
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