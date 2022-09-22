Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в Ленобласти в субботу, 24 сентября

В лесничествах области стартует осенняя Всероссийская акция «Сохраним лес — 2022».

В этот день высадка саженцев сосны обыкновенной и ели европейской, основных пород региона, пройдёт на 20 площадках в 18 лесничествах, планируется посадить около 140 тысяч деревьев на общей площади около 70 гектаров.

Все желающие могут присоединиться к акции.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится четвертый год подряд благодаря национальному проекту «Экология». С подробной информацией о времени и месте проведения мероприятий акции можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На 2021 год в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса, а в 2021 году искусственное лесовосстановление в регионе проведено на площади в 8,9 тысячи гектаров (101% к плану).