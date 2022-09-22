Суммы будут начисляться на банковскую карту получателя в течение пяти рабочих дней.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он пояснил, что это дополнительная финансовая помощь для военнослужащих и их семей. По словам Аксёнова, заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен.
Глава Крыма не уточнил, сколько человек в регионе подлежат мобилизации.
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