Суммы будут начисляться на банковскую карту получателя в течение пяти рабочих дней.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он пояснил, что это дополнительная финансовая помощь для военнослужащих и их семей. По словам Аксёнова, заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен.

Глава Крыма не уточнил, сколько человек в регионе подлежат мобилизации.