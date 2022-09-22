Забивший черенком от швабры 80-летнюю в Ульяновке ради 30 тысяч рублей предстанет перед судом

По информации ivbg.ru, завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Тосненского района, которому вменяют разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.
Речь идет о преступлениях трехлетней давности. В частном доме на улице Карла Либкнехта в Ульяновке Тосненского района тогда нашли тело 80-летней женщины. Вокруг была кровь. На теле и голове зафиксированы травмы. Рядом лежал черенок от швабры.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Следствие установило, что мужчина проник домой к знакомой, избил ее до смерти, забрал 30 тысяч рублей и скрылся.
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