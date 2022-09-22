Теперь все желающие могут получить свидетельства о рождении во время выписки, а также медаль рожденного в Ленинградской области и подарок от губернатора

В первый же день работы кабинета документы на малышей получили пятеро семей. Как сообщили в Управлении ЗАГС по Ленобласти, в будущем спектр услуг кабинета будет расширен. А до конца года планируется открытие кабинета регистрации рождений во Всеволожском роддоме.

«В Перинатальном центре рожают женщины из всех районов Ленинградской области, поэтому регистрация рождений здесь ― стратегически важный проект для нас и жителей. Я думаю, что мамы оценят и то, что после выписки из роддома им не нужно будет отвлекаться на получение свидетельства о рождении», ― прокомментировал зампредседателя регионального правительства Николай Емельянов.

Напомним, что с начала апреля 2019 года в главном роддоме Ленобласти родителям стали вручать свидетельства о рождении при выписке в режиме опытной эксплуатации, но в связи с возрастающей популярностью услуги управление ЗАГС по Ленобласти организовало регулярную выдачу документов. Но потом стол временно прекратил свою работу.