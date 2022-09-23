Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов

Таиланд с 1 октября снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Bangkok Post.

«Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них. Однако им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.