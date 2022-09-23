В Петербурге стартует трехдневный фестивале в честь Всероссийского дня туризма – подробная программа

В течение трех дней, с 23 по 25 сентября в самом центре Петербурга пройдет большой мультимедийный фестиваль, приуроченный к Всероссийскому дню туризма.
На Дворцовой площади будут работать павильоны с тематическими мультимедийными инсталляциями, показывающими Петербург как столицу самых разных направлений туризма. Рассказываем, что, как и где можно будет посмотреть.
На главной площади города будут работать следующие павильоны:
- «Петербург — столица дизайна» — гости в режиме реального времени попробуют стать здесь дизайнерами, проекции будут идти на силуэт петербургского трамвая.
- «Петербург — столица водного туризма» — здесь можно будет совершить виртуальные прогулки на сапах.
- «Петербург — спортивная столица» — гости смогут поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом и проехать на велосипеде. Также ФК «Зенит» покажет все главные европейские и национальные трофеи: Кубок и Суперкубок УЕФА, кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок России.
- «Петербург — город всесезонный туризма» станет иллюстрацией смены туристских сезонов.
- «Новая туристская география Петербурга» покажет самые популярные среди молодежи точки притяжения.
- Для самых маленьких участников будет подготовлен отдельный павильон «с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями», которые реагируют на прикосновения.
Талисманом фестиваля станет эрмитажный кот. 3D-изображения и видео с его участием будут показывать на мультимедийном экране.
В рамках фестиваля 23 сентября в 20:20 будет дан старт осенне-зимнего туристского сезона. Зрителей ждут танец фонтанов, розыгрыши подарков.
В субботу, 24 сентября, состоится традиционное закрытие мотосезона-2022. Кульминацией фестиваля станет красивый парад исторических парусников, который можно будет наблюдать с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова 24 сентября с 21:00 до 21:35.
Время работы павильонов и выступления артистов 23 сентября – с 18:00 до 22:00, 24 сентября – с 11:00 до 22:00, 25 сентября – с 12:00 до 22:00. Вход свободный.