В Петербурге стартует трехдневный фестивале в честь Всероссийского дня туризма – подробная программа

В течение трех дней, с 23 по 25 сентября в самом центре Петербурга пройдет большой мультимедийный фестиваль, приуроченный к Всероссийскому дню туризма.

На Дворцовой площади будут работать павильоны с тематическими мультимедийными инсталляциями, показывающими Петербург как столицу самых разных направлений туризма. Рассказываем, что, как и где можно будет посмотреть.

На главной площади города будут работать следующие павильоны:

«Петербург — столица дизайна» — гости в режиме реального времени попробуют стать здесь дизайнерами, проекции будут идти на силуэт петербургского трамвая.

— гости в режиме реального времени попробуют стать здесь дизайнерами, проекции будут идти на силуэт петербургского трамвая. «Петербург — столица водного туризма» — здесь можно будет совершить виртуальные прогулки на сапах.

— здесь можно будет совершить виртуальные прогулки на сапах. «Петербург — спортивная столица» — гости смогут поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом и проехать на велосипеде. Также ФК «Зенит» покажет все главные европейские и национальные трофеи: Кубок и Суперкубок УЕФА, кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок России.

— гости смогут поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом и проехать на велосипеде. Также ФК «Зенит» покажет все главные европейские и национальные трофеи: Кубок и Суперкубок УЕФА, кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок России. «Петербург — город всесезонный туризма» станет иллюстрацией смены туристских сезонов.

станет иллюстрацией смены туристских сезонов. «Новая туристская география Петербурга» покажет самые популярные среди молодежи точки притяжения.

покажет самые популярные среди молодежи точки притяжения. Для самых маленьких участников будет подготовлен отдельный павильон «с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями», которые реагируют на прикосновения.

Талисманом фестиваля станет эрмитажный кот. 3D-изображения и видео с его участием будут показывать на мультимедийном экране.

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В рамках фестиваля 23 сентября в 20:20 будет дан старт осенне-зимнего туристского сезона. Зрителей ждут танец фонтанов, розыгрыши подарков.

В субботу, 24 сентября, состоится традиционное закрытие мотосезона-2022. Кульминацией фестиваля станет красивый парад исторических парусников, который можно будет наблюдать с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова 24 сентября с 21:00 до 21:35.

Время работы павильонов и выступления артистов 23 сентября – с 18:00 до 22:00, 24 сентября – с 11:00 до 22:00, 25 сентября – с 12:00 до 22:00. Вход свободный.