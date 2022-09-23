В Петербурге и Ленобласти на вопросы о частичной мобилизации ответят по телефону 122

Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации теперь можно получить на «горячей» линии 122 и на сайте Объясняем.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Горячая» линия действует во всех российских регионах. Также получить информацию о частичной мобилизации можно через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Там власти собирают самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.

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Ранее служба «122» работала только по вопросам коронавируса. В данном направлении она также продолжит работать.