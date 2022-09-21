Указ о частичной мобилизации: что о ней известно от официальных лиц в настоящий момент?

Глава РФ Владимир Путин заявил о подписанном указе о частичной мобилизации в России. Разбираемся, что это значит, кого могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку.

Сегодня, 21 сентября, Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России. Он сообщил об этом на утреннем обращении у гражданам нашей страны. Указ уже подписан и опубликован на сайте Кремля.

Что гласит текст документа?

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

7. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

8. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Причины частичной мобилизации

В своем обращении к россиян Владимир Путин сообщил о целях частичной мобилизации. Он пояснил, что эта мера принята для защиты нашей страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дополнил слова президента России, подчеркнув, что частичная мобилизация нужна в первую очередь для контроля линии соприкосновения в одной тысяче километров освобожденных территорий.

Кого могут мобилизовать?

Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и о те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Что представляет собой очередность мобилизации?

Мобилизационный набор осуществляется в три очереди. В первую призываются военнообязанные рядовые до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны III и II рангов — до 55 лет, полковники — до 60, высший офицерский состав – до 65 лет. Во вторую очередь — рядовые, сержанты, прапорщики и мичманы от 35 до 45 лет, младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники от 45 до 60 лет, а также лица, освобожденные от военной службы по здоровью. В третье очереди состоят рядовые, сержанты, прапорщики и мичманы от 45 до 50 лет, младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники и полковники от 50 до 60 лет и женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт службы.

Призывная комиссия по мобилизации в ВС России уже создана в Северной столице. Ее возглавляют Александр Беглов и заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский.

Кому положена отсрочка?

Перечень причин, по которым можно получить отстрочку от частичной мобилизации:

По неудовлетворительному состоянию здоровья (на срок до 6 месяцев);

Близким нужен уход;

Бронь под гражданские нужды;

Единственный опекун несовершеннолетних родных братьев или сестер;

Есть четыре и более ребенка на иждивении;

Родители-одиночки;

Родители четырех детей младше 16 лет, родители-одиночки и беременные женщины, если срок больше 22 недель. Если ребенка у мужчины три, но жена на 22-й неделе беременности, то в армию он тоже не идет;

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

«Известия» пишут, что отсрочка также полагается сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кого не могут мобилизовать?

По словам секретаря СПЧ Точенова ограниченно годных к службе, согласно закону, никуда призывать не будут, пишут РИА Новости.

Также член СПЧ Кабанов отметил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. А всеобщая мобилизация возможна только после введения в РФ военного положения.

Мобилизации студентов ВУЗов и тех, кто служит по призыву, не будет.

«Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали об армии. Не идет речи о мобилизации, призывах студентов и учащихся вузов. Их никто мобилизовывать не будет. Пусть спокойно ходят на занятия, учатся. Служащие по призыву также мобилизованы не будут, в зону СВО их не отправят», — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

На какое число резервистов рассчитывают власти?

По словам Шойгу, 300 тысяч резервистов будут призваны в ВС России. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

О потерях на Украине

Стали известны потери ВС России в ходе всей спецоперации и они составили 5937 человек. В тоже время Украина потеряла половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

Напоминаем, что голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.