Поезд помял автомобиль в Новогорелово — фото

Автор: Гузель Галимова
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Аварии на железной дороге произошла днем 22 сентября в промышленной зоне поселка Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти.

На перекрестке Волхонского шоссе и Промышленной улицы произошло боковое столкновение легкового автомобиля BMW и грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал.

Поезд помял автомобиль в Новогорелово - фото Новогорелово, Ленобласть, аварияФото: vk.com/spb_today
Поезд помял автомобиль в Новогорелово - фото Новогорелово, Ленобласть, аварияФото: vk.com/spb_today
Поезд помял автомобиль в Новогорелово - фото Новогорелово, Ленобласть, аварияФото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
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