Поезд помял автомобиль в Новогорелово — фото

Аварии на железной дороге произошла днем 22 сентября в промышленной зоне поселка Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти.

На перекрестке Волхонского шоссе и Промышленной улицы произошло боковое столкновение легкового автомобиля BMW и грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today Фото: vk.com/spb_today Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today