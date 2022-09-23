Поезд помял автомобиль в Новогорелово — фото

Аварии на железной дороге произошла днем 22 сентября в промышленной зоне поселка Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти.
На перекрестке Волхонского шоссе и Промышленной улицы произошло боковое столкновение легкового автомобиля BMW и грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал.
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
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