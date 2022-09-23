Милонов, ранее попросивший отправить его на спецоперацию, уже находится в Донбассе

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее попросил отправить его в зону спецоперации, заявил, что уже находится в Донбассе.
«Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», — рассказал Милонов РИА Новости.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации. Среди них глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и зампреды еще трех комитетов: Дмитрий Саблин (комитет по обороне), Виталий Милонов (комитет по вопросам семьи, женщин и детей) и Сергей Сокол (комитет по экономической политике). Заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ.
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