Мобилизованным жителям Ленобласти выплатят до 1 млн рублей при ранении

Мобилизованным жителям Ленинградской области гарантировали региональные выплаты при получении ранения во время спецоперации.

Так, единовременная выплата составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученного ранения. Эти же меры действуют для добровольцев и военнослужащих, которые уже участвуют в спецоперации.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Редакция ivbg.ru рассказывает, кого могут мобилизовать и кто может рассчитывать на отсрочку. Также на вопросы о частичной мобилизации ответят по телефону 122.