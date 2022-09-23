Мобилизованным жителям Ленобласти выплатят до 1 млн рублей при ранении

Мобилизованным жителям Ленинградской области гарантировали региональные выплаты при получении ранения во время спецоперации.
Так, единовременная выплата составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученного ранения. Эти же меры действуют для добровольцев и военнослужащих, которые уже участвуют в спецоперации.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Редакция ivbg.ru рассказывает, кого могут мобилизовать и кто может рассчитывать на отсрочку. Также на вопросы о частичной мобилизации ответят по телефону 122.
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По словам губернатора, все мобилизационные мероприятия в Ленинградской области начались 21 сентября в 20:00 и продлятся минимум до начала октября...
22.09.2022 377