Грибники Ленобласти делятся солидным урожаем с тихой охоты (фото)

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жители региона отправились в лес по грибы и не пожалели.

Жители Кировского и Приозерского района накануне посетили грибные места и теперь хвастаются своими трофеями.

Так, в Приозерском районе лесные опушки буквально усеяны грибами. По словам местных, за короткую прогулку им удалось набрать целое ведро.

Не знаю, где вы находите малышей, но наш лес нас радовал только гигантами. Явно нас дожидались, — делится грибник в группе Грибы и Грибники СПб.
4gvM1_yeYKE
Фото: Грибы и Грибники СПб

Также много грибов и в Кировском районе. Местным грибникам удалось набрать несколько корзин и ведер.

5gNOdmP5KTw
Фото: Грибы и Грибники СПб
Вам будет интересно
Грибники Ленобласти делятся солидным урожаем с тихой охоты (фото) Ленобласть, грибы
От отравления грибами ежегодно умирает до 30 человек: грибникам рассказали, о чем важно помнить на "тихой охоте"
Публикуем подробную памятку, в которой рассказываем, как обезопасить себя при походах в лес за грибами. Ежегодно в России регистрируется около...
10.09.2022 217
Автор