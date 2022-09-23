Грибники Ленобласти делятся солидным урожаем с тихой охоты (фото)

Жители региона отправились в лес по грибы и не пожалели.

Жители Кировского и Приозерского района накануне посетили грибные места и теперь хвастаются своими трофеями.

Так, в Приозерском районе лесные опушки буквально усеяны грибами. По словам местных, за короткую прогулку им удалось набрать целое ведро.

Не знаю, где вы находите малышей, но наш лес нас радовал только гигантами. Явно нас дожидались, — делится грибник в группе Грибы и Грибники СПб

Также много грибов и в Кировском районе. Местным грибникам удалось набрать несколько корзин и ведер.