Более 59 тысяч мигрантов получили разрешение на работу в Ленобласти

За восемь месяцев 2022 года было выдано 59 377 разрешительных документов на право осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности на территории Ленинградской области.

Из них 57 927 — патентов и 1450 — разрешений на работу. В общей сложности сейчас на территории региона действует 87 717 разрешительных документов, из них 85 711 — патенты, 2006 – разрешения на работу.