Берег Финского залива в районе ж/д станция «Бронка» очистили от мусора

Как отмечают активисты, мусора на побережье много — старые покрышки, бутылки, бытовой и строительный мусор, мусор от шашлычных посиделок.

Совместную уборку береговой линии провели сотрудники комитета по строительству, комитета градостроительной политики вместе с подведомственными учреждениями и МЧС Ломоносовского района.

Также сотрудники Комитета по животному миру присоединились сегодня к месячнику по благоустройству и провели уборку в Волосовском районе в лесополосе около деревни Глумицы, где в 1943 году жителей деревни Большое Заречье фашисты сожгли заживо.

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Напомним, что в течение месяца Команда 47 и неравнодушные ленинградцы очистят от мусора берега рек и озёр и леса. Убирать территорию выйдут местные жители, экоактивисты, сотрудники администрации и их подведомственных учреждений.

Только в лесах области запланировано 17 больших субботников. Информация о графике и местах их проведения будет размещена на сайте администрации Ленобласти.