Конфеты из Ленобласти получили золотую медаль на международной выставке WorldFood Moscow

Конфеты «Великие писатели России» получили золотую медаль в конкурсе «Продукт года 2022» на международной выставке WorldFood Moscow.

Одиннадцать предприятий-производителей продуктов питания объединил ставший одним из самых масштабных на выставке стенд Ленинградской области, организованный Центром развития промышленности. Итогом для них стали договоренности о новых поставках, в том числе за рубеж.

Свою продукцию презентовали сырное ателье, изготовитель мясных деликатесов, мясоперерабатывающие комбинаты, производитель тортов глубокой заморозки, кондитерские фабрики, производитель соков и морсов, поставщик чайного гриба, а также производители упаковки.

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