Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации в России

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает информационный портал «Объясняем.рф», студенты заочной формы обучения российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», – сказано в сообщении

Трудовой договор не подлежит прекращению, если работник был призван на службу по частичной мобилизации. А в случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи на иждивении.

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23.09.2022 122
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