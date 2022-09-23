Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации в России

Как сообщает информационный портал «Объясняем.рф», студенты заочной формы обучения российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», – сказано в сообщении

Трудовой договор не подлежит прекращению, если работник был призван на службу по частичной мобилизации. А в случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи на иждивении.