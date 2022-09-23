Мигранта отправили в колонию на 13 лет за убийство двоих людей в Петербурге

По информации ivbg.ru, суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Элера Н. Его признали виновным в убийстве двоих человек на территории города.
Следствие установило, что обвиняемый вместе с братом 24 октября 2020 года во дворе дома № 12/1 на 1-й Утиной улице связали мужчину веревкой, заклеили рот скотчем, задушили, а тело закопали в лесополосе.
Затем они вывезли в лес и задушили женщину, которая состояла в интимных отношениях сначала с убийцей, а затем с убитым, и грозилась обратиться в полицию. Суд приговорил Элера Н. к 13 годам колонии строго режима.
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