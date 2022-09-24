Стало известно, кто будет вести шоу «Голос. Дети» вместо Нагиева

Занять место актера может Яна Чурикова.

О том, что Дмитрий Нагиев покинул место ведущего шоу «Голос. 60+» стало известно еще в августе. Тогда сообщалось, что актер ушел в творческий отпуск, который давно планировал. Почти сразу была найдена замена артисту в лице Ларисы Гузеевой. Однако, кто будет вести «Голос. Дети» оставалось тайной до сегодняшнего дня.

Как стало известно журналистке Алене Жигаловой, Дмитрия Нагиева может сменить Яна Чурикова. Об этом обозревательница пишет в своем Телеграм. Указывается, что Чурикова была замечена на съемочной площадке, где она репетировала свою речь. Также вокруг нее крутилось множество гримеров и операторов.