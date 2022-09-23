ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Баатр Эрдни-Горяев.
Старший сержант Баатр Эрдни-Горяев, действуя в
составе автомобильной роты, выполнял задачи по
тыловому обеспечению российских
подразделений.
Во время артиллерийского обстрела пункта
материального обеспечения Баатр, не
растерявшись в сложной ситуации, вывел из-под
удара на безопасное расстояние автомобильную
технику с боеприпасами.
Благодаря мужеству старшего сержанта Баатра
Эрдни-Горяева боеприпасы, материальные
средства, имущество и техника были сохранены,
что позволило своевременно обеспечить
обороняющиеся российские подразделения,
удерживающие оперативный рубеж.