ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Баатр Эрдни-Горяев.

Старший сержант Баатр Эрдни-Горяев, действуя в

составе автомобильной роты, выполнял задачи по

тыловому обеспечению российских

подразделений.

Во время артиллерийского обстрела пункта

материального обеспечения Баатр, не

растерявшись в сложной ситуации, вывел из-под

удара на безопасное расстояние автомобильную

технику с боеприпасами.

Благодаря мужеству старшего сержанта Баатра

Эрдни-Горяева боеприпасы, материальные

средства, имущество и техника были сохранены,

что позволило своевременно обеспечить

обороняющиеся российские подразделения,

удерживающие оперативный рубеж.