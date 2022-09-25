На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 10:00, очистка АБП от пыли и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 45 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 15:00, очистка прикромочных лотков;
- км 25 — 41 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 55 — 56 ограничение скорости движения в сторону пос. Морозова (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) с 08:00 до 20:00 восстановление АБП на мосту через р. Авлога;
- км 124-117 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, заливка трещин в АБП и тротуаров механическим способом;
- км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт и установка дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с элементов автодороги;
- км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- ТрР км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов и трещин в а/б покрытии;
- км 0-3 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 00:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
- км 38-40; 41 — 46 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из разделительной полосы;
- км 54-36 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 06:00 до 12:00, нанесение дорожной разметки.