Катер с туристами из Петербурга перевернулся на Онежском озере. Один погиб, пропали трое, в том числе 5-летний ребенок

Автор: Сергей Агутин
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Катер с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся на Онежском озере в Карелии во время прогулки. Один человек погиб, трое пропали без вести. Среди пропавших – 5-летний ребенок.

Добраться до берега на катере сумели четверо, их прибило к суше недалеко от деревни Горка. Один мужчина по пути на берег скончался, еще трое пострадали и были госпитализированы, у одного обморожены ноги.

Еще три человека, в том числе ребёнок, числятся пропавшими. Спасенные находятся в деревне Малое Гангозеро, а сотрудники МЧС ведут поиски.

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24.07.2022 4078
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